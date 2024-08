Va a far legna nel bosco, muore dopo caduta lungo un pendio

MOGGIO UDINESE, 22 AGO - Un uomo, di 79 anni, di Moggio Udinese (Udine), è stato trovato privo di vita, lungo un ripido pendio, la notte scorsa, dai tecnici del Soccorso Alpino Fvg, che erano stati allertati dal suo mancato rientro, dopo essere andato nel bosco a fare legna. La segnalazione era arrivata, in un primo tempo, da alcuni cacciatori che avevano notato, già al mattino, l'automobile del compaesano parcheggiata nei pressi della Costa del Landri; vettura ancora nel parcheggio nel pomeriggio. Poi i familiari hanno segnalato il mancato rientro. Per le ricerche sono state attivate anche due unità cinofile. L'anziano è stato ritrovato senza vita, intorno a mezzanotte, a quota mille metri: il suo cellulare squillava e ha guidato i soccorritori fino al punto preciso. Non è stato possibile accertare se sia stato colto da malore o se sia caduto lungo il pendio. Sul posto hanno operato anche i soccorritori della guardia di finanza e i carabinieri.