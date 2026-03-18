Ustica, la decisione gip di Roma su archiviazione arriverà dopo l'estate

ROMA, 18 MAR - Arriverà dopo l'estate la decisione del gip di Roma in merito alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura per l'indagine sulla strage di Ustica del 1980 Il giudice Livio Sabatini nell'udienza di oggi ha fatto il calendario di udienze che arriva fino al 15 luglio poi si riserverà la decisione che arriverà non prima di settembre. Nella prossima udienza, fissata al 27 maggio, la parola passerà agli avvocati di parte civile che si sono opposti alla richiesta avanzata dai pm di piazzale Clodio. "Noi crediamo che sarebbe davvero importante in uno stato di diritto che la magistratura riuscisse a scrivere tutta la verità sulla strage di Ustica, anche sugli autori materiali - afferma Daria Bonfietti, portavoce del comitato dei famigliari delle vittime -. Sappiamo le cause, sappiamo che i pm hanno consegnato 450 pagine piene di altri elementi che convalidano l'ipotesi dell'abbattimento di questo aereo civile in tempo di pace. Si ribadiscono con forza le conclusioni già raggiunte in passato del giudice Rosario Priore sulle cause della tragedia: il Dc9 è stato abbattuto durante un episodio di guerra aerea. Non solo: sono elementi che meritano di essere approfonditi e che i nostri legali illustreranno alla gip chiedendo di non archiviare, ma di far proseguire le indagini".