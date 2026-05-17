Usb Università, domani sciopero contro il riarmo e per salari adeguati

ROMA, 17 MAG - Usb Università aderisce e sostiene lo sciopero generale di domani, 18 maggio. "Riteniamo inaccettabile che miliardi di euro vengano destinati alle spese militari mentre il sistema universitario pubblico continua a essere impoverito. Le conseguenze della situazione geopolitica globale stanno già colpendo duramente il mondo dell'università: l'aumento del costo della vita e dell'inflazione erode salari e stipendi del personale universitario, già insufficienti dopo anni di pessimi rinnovi contrattuali; il definanziamento dell'università pubblica si aggrava mentre crescono le risorse destinate al riarmo; aumentano precarietà, sfruttamento e ricattabilità per ricercatori, assegnisti, dottorandi e personale tecnico-amministrativo; gli studenti subiscono l'aumento dei costi di affitti, trasporti ed energia, con un diritto allo studio sempre più limitato; si rafforzano processi di subordinazione della ricerca pubblica agli interessi militari e industriali, mettendo a rischio l'autonomia della conoscenza e della cooperazione scientifica internazionale", afferma il sindacato. Per Usb Università "la conoscenza, la ricerca e la formazione devono essere strumenti di emancipazione e cooperazione tra i popoli, non strumenti funzionali all'economia di guerra". Per questo domani il sindacato sciopera contro la guerra e il riarmo; per salari e pensioni adeguati al costo della vita; per il rifinanziamento dell'università pubblica, della ricerca e del diritto allo studio; contro ogni collaborazione istituzionale, economica e scientifica con lo Stato di Israele; per la difesa di un'università libera, pubblica, accessibile e indipendente dagli interessi bellici. "Invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori dell'università, le studentesse e gli studenti a partecipare allo sciopero generale del 18 maggio 2026 e alle iniziative di mobilitazione nei territori", conclude l'Usb Università.