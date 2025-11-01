Giornale di Brescia
Usb, 'no alla manovra di guerra verso lo sciopero generale'

Un momento del presidio organizzato in via Albertazzi dal varco portuale per impedire il passaggio dei mezzi pesanti verso il porto, in occasione dello sciopero generale per Gaza indetto da Usb. Genova, 22 settembre 2025. ANSA/LUCA ZENNARO
ROMA, 01 NOV - L'assemblea nazionale dell'Unione Sindacale di Base che si è svolta a Roma "ha rappresentato un momento di straordinaria partecipazione e unità del mondo del lavoro. Centinaia di delegate e delegati di Usb provenienti da ogni territorio e settore, industria, pubblico impiego, scuola, sanità, logistica, porti e servizi, hanno portato la voce di un Paese che non accetta più di essere sacrificato alle compatibilità del profitto e della guerra". Lo si legge in una nota di Usb rilanciando lo sciopero generale proclamato il 28 novembre e il giorno successivo, sabato 29 novembre, si terrà a Roma manifestazione nazionale. "Durante i lavori, l'assemblea ha ricevuto il saluto di Greta Thunberg, che ha espresso il proprio sostegno alla mobilitazione e annunciato la sua presenza in Italia nelle giornate di lotta di novembre, a Genova e poi a Roma. Gli interventi hanno attraversato tutti i punti della nostra piattaforma nazionale, restituendo una visione comune: rompere il modello sociale che ha impoverito il lavoro e la democrazia e costruire un'alternativa fondata su giustizia, pace e redistribuzione della ricchezza. L'assemblea ha denunciato la legge di bilancio del governo come una vera e propria manovra di guerra, che taglia la sanità, smantella il welfare, aumenta la spesa militare e alimenta la precarietà, mentre il genocidio del popolo palestinese prosegue nel silenzio della comunità internazionale". Inoltre: "Ogni euro speso in armi è un euro sottratto alla scuola, alla sanità, alle pensioni, al lavoro. Da questa consapevolezza nasce la piattaforma dell'Unione Sindacale di Base: fermare la guerra e cambiare l'Italia, a partire da salari e pensioni dignitosi, da una scala mobile moderna, da una fiscalità realmente progressiva e da un piano pubblico per casa, salute, istruzione e occupazione stabile".

