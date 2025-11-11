'Usa vogliono annacquare risoluzione annuale Onu su Kiev'
epa12518076 A handout photo made available by the press service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence of Ukraine shows Ukrainian servicemen attending a military training near Kupiansk in the Kharkiv region, Ukraine, 09 November 2025 (issued on 11 November 2025), amid the ongoing Russian invasion. Russian troops entered Ukrainian territory on 24 February 2022, starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. EPA/127th Separate Brigade of the Territorial Defence HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
AA
ROMA, 11 NOV - In un'inaspettata inversione di tendenza, l'amministrazione Trump sta spingendo per eliminare dal testo della risoluzione annuale dell'Onu la difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina e il termine 'aggressione': lo scrive il Kyiv Post. La risoluzione annuale presentata dall'Ucraina al Terzo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite è da anni un pilastro diplomatico, che riafferma il sostegno internazionale alla sovranità del paese. L'anno scorso gli Usa si sono uniti ad altri 77 paesi mentre ora Washington vuole che la risoluzione venga riformulata con la più ampia definizione di "guerra in Ucraina".
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti