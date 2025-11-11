'Usa vogliono annacquare risoluzione annuale Onu su Kiev'

ROMA, 11 NOV - In un'inaspettata inversione di tendenza, l'amministrazione Trump sta spingendo per eliminare dal testo della risoluzione annuale dell'Onu la difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina e il termine 'aggressione': lo scrive il Kyiv Post. La risoluzione annuale presentata dall'Ucraina al Terzo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite è da anni un pilastro diplomatico, che riafferma il sostegno internazionale alla sovranità del paese. L'anno scorso gli Usa si sono uniti ad altri 77 paesi mentre ora Washington vuole che la risoluzione venga riformulata con la più ampia definizione di "guerra in Ucraina".