Usa-Ue-Giappone annunciano partner strategica sui minerali critici

WASHINGTON, 04 FEB - Gli Stati Uniti, la Ue e il Giappone hanno annunciato una partnership strategica per rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento dei minerali critici, attualmente dominate dalla Cina, guardando a un più ampio accordo commerciale con partner affini che potrebbe includere prezzi minimi adeguati alle frontiere e sussidi per colmare i differenziali di prezzo. In una dichiarazione congiunta, si afferma che Stati Uniti, Unione Europea e Giappone si sono impegnati a concludere un memorandum d'intesa sui minerali critici entro una scadenza di 30 giorni.

WASHINGTON

