Usa-Ucraina, a Miami incontri produttivi e costruttivi

ROMA, 21 DIC - Gli inviati degli Stati Uniti e dell'Ucraina hanno rilasciato una dichiarazione congiunta definendo "produttivi e costruttivi" i tre giorni di incontri a Miami per porre fine alla guerra pur senza annunciare alcuna svolta. "La delegazione ucraina ha tenuto una serie di incontri produttivi e costruttivi con partner americani ed europei", si legge nella dichiarazione diffusa da Rustem Umerov e Steve Witkoff. "Negli ultimi tre giorni in Florida", si legge nella nota pubblicata dall'inviato speciale di Donald Trump sui social media, "la delegazione ucraina ha tenuto una serie di incontri produttivi e costruttivi con partner americani ed europei". Oltre a Rustem Umerov, al capo di stato maggiore delle forze armate ucraine, il tenente generale Andriy Hnatov, Witkoff, Jared Kushner e Josh Gruenbaum, membro dello staff della Casa Bianca. Agli incontri "hanno partecipato importanti consiglieri per la sicurezza nazionale europei per trovare un approccio strategico comune tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa". A Miami si è tenuto anche un incontro separato e costruttivo in formato bilaterale Usa-Ucraina, durante il quale sono stati discussi "quattro documenti chiave: l'ulteriore sviluppo di un piano in 20 punti, l'allineamento delle posizioni su un quadro multilaterale di garanzie di sicurezza, l'allineamento delle posizioni su un quadro di garanzie di sicurezza americane per l'Ucraina e l'ulteriore sviluppo di un piano per l'economia e la prosperità".