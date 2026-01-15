Usa, 'truppe europee in Groenlandia non incideranno su decisione Trump'
WASHINGTON, 15 GEN - I paesi europei che inviano truppe in Groenlandia non influenzeranno la decisione del presidente Donald Trump sull'isola danese: lo ha detto nel briefing la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, aggiungendo che gli Usa continueranno le conversazioni con Danimarca e Groenlandia dopo l'incontro "produttivo" di ieri.
