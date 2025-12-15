Usa, 'Trump soddisfatto del punto dei negoziati'

Giornale di Brescia
ROMA, 15 DIC - "Un incontro molto positivo su molte questioni": lo hanno riferito alti dirigenti Usa in una call cui ha partecipato anche l'ANSA in merito ai colloqui di Berlino sull'Ucraina. "Il lavoro dei nostri colleghi, della Germania, della Francia, della Gran Bretagna, è stato straordinario", hanno detto spiegando che "Trump è soddisfatto di dove siamo arrivati". Come segnalato, perè, 'ci sono ancora alcune cose da discutere e sono state delegate a gruppi di lavoro'.

