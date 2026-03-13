Usa, taglia da 10 milioni per informazioni sui leader iraniani

WASHINGTON, 13 MAR - Gli Stati Uniti offrono una ricompensa di 10 milioni di dollari per informazioni sui massimi leader dell'Iran. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato in una nota. Nella lista nera ci sono Mojtaba Khamenei, Ali Asghar Hejazi e l'alto funzionario della sicurezza Ali Larijani. Tra gli altri nomi presenti nell'elenco del dipartimento di Stati figurano Yahya Rahim Safavi, consigliere militare della Guida Suprema, il ministro dell'Interno Eskandar Momeni e il ministro dell'Intelligence Esmail Khatib. La ricompensa riguarda informazioni anche su altre quattro posizioni: il segretario del consiglio Supremo di Difesa, il capo dell'ufficio militare della Guida Suprema, il comandante in capo del corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche e il consigliere della Guida Suprema iraniana.