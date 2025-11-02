'Usa stanno ammodernando ex base navale a Porto Rico'

WASHINGTON, 02 NOV - L'esercito Usa sta ammodernando una ex base navale della Guerra Fredda da tempo abbandonata a Porto Rico suggerendo preparativi per operazioni prolungate contro il Venezuela. Lo scrive sul proprio sito la Reuters. L'attività di costruzione presso l'ex base navale di Roosevelt Roads a Porto Rico — chiusa dalla Marina più di vent'anni fa — era in corso il 17 settembre, quando le squadre hanno iniziato a liberare e riasfaltare i raccordi che conducono alla pista, secondo foto scattate dall'agenzia. Fino al ritiro della Marina nel 2004, Roosevelt Roads era una delle più grandi stazioni navali Usa al mondo.