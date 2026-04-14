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Usa, sei navi mercantili fermate dal blocco di Hormuz

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WASHINGTON, 14 APR - Sei navi mercantili hanno invertito la rotta e fatto ritorno ai porti iraniani dopo essersi imbattute nel blocco navale Usa in vigore da ieri. Lo ha detto il Comando centrale americano in un post sui social media. Oltre 10.000 militari americani e 12 navi della US Navy sono impegnati nel blocco dei porti iraniani, che viene attuato "nei confronti di navi di tutte le nazioni" in entrata o in uscita dai porti dell'Iran, ha precisato il Comando.

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