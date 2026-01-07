Usa, petroliera 'Bella' sequestrata per violazione delle sanzioni

WASHINGTON, 07 GEN - Il Comando Europeo degli Stati Uniti ha annunciato su X che, "insieme al Dipartimento di Giustizia e al Dipartimento della Sicurezza Interna, in coordinamento con il Dipartimento della Difesa, di aver sequestrato la M/V Bella 1 per violazioni delle sanzioni statunitensi". "L'imbarcazione - prosegue il post - è stata sequestrata nell'Atlantico settentrionale in base a un mandato emesso da un tribunale federale degli Stati Uniti, dopo essere stata tracciata dalla Uscgc Munro, unità della Guardia Costiera degli Stati Uniti."