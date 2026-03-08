Giornale di Brescia
Usa ordinano al personale dell'ambasciata di lasciare l'Arabia Saudita

AA

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 MAR - Gli Stati Uniti ordinano al personale dell'ambasciata di lasciare l'Arabia Saudita mentre l'Iran attacca. Lo riporta l'agenzia Afp. Il Dipartimento di Stato ha dichiarato in un avviso di aver "ordinato ai dipendenti del governo statunitense non addetti alle emergenze e ai familiari di dipendenti del governo statunitense di lasciare l'Arabia Saudita a causa di rischi per la sicurezza". (ANSA-AFP).

