Usa ordinano al personale dell'ambasciata di lasciare l'Arabia Saudita
AA
(ANSA-AFP) - ROMA, 09 MAR - Gli Stati Uniti ordinano al personale dell'ambasciata di lasciare l'Arabia Saudita mentre l'Iran attacca. Lo riporta l'agenzia Afp. Il Dipartimento di Stato ha dichiarato in un avviso di aver "ordinato ai dipendenti del governo statunitense non addetti alle emergenze e ai familiari di dipendenti del governo statunitense di lasciare l'Arabia Saudita a causa di rischi per la sicurezza". (ANSA-AFP).
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato