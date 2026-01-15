Giornale di Brescia
Usa, nuove sanzioni contro l'Iran per la repressione delle proteste

WASHINGTON, 15 GEN - Il dipartimento del Tesoro americano ha annunciato nuove sanzioni contro l'Iran per la repressione delle proteste. "Oggi, mentre il popolo iraniano scende coraggiosamente in piazza per rivendicare le libertà fondamentali e la sicurezza economica, il dipartimento del Tesoro sta adottando misure contro gli artefici della brutale repressione di manifestanti pacifici", si legge in una nota del segretario Scott Bessent che annuncia sanzioni contro "i principali leader iraniani".

