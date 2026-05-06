Usa, 'neutralizzata' petroliera iraniana che forzava il blocco dei porti

ROMA, 06 MAG - L'esercito statunitense ha annunciato di aver aperto il fuoco contro una petroliera battente bandiera iraniana che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani imposto da Washington, al fine di "neutralizzarne il timone". "Le forze statunitensi operanti nel Golfo hanno fatto rispettare le misure di blocco neutralizzando una petroliera battente bandiera iraniana senza carico che stava tentando di dirigersi verso un porto iraniano mercoledì alle 9:00 ora di Washington", ha scritto il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) su X. "Dopo che l'equipaggio della Hasna non ha ottemperato ai ripetuti avvertimenti, le forze statunitensi hanno neutralizzato il timone della petroliera sparando diverse salve" da un aereo decollato dalla portaerei Uss Abraham Lincoln, schierata nella regione, ha aggiunto, specificando che "la Hasna non è più in rotta verso l'Iran", si legge. "Il blocco navale statunitense contro le navi che tentano di entrare o uscire dai porti iraniani rimane pienamente in vigore", continua il post su X, "Le forze del Centcom continuano ad agire con determinazione e professionalità per garantirne il rispetto".