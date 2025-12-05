Giornale di Brescia
Usa, 'Nato non può essere alleanza in perpetua espansione'

MOSCA, 05 DIC - "E' interesse fondamentale degli Stati Uniti negoziare una rapida cessazione delle ostilità in Ucraina" al fine di "prevenire escalation involontarie o un'espansione della guerra e ripristinare una stabilità strategica con la Russia". Lo si legge nel documento sulla strategia di sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca. Washington vuole inoltre "mettere fine alla percezione, e prevenire la realtà, di una Nato come alleanza in perpetua espansione".

