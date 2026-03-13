Giornale di Brescia
Usa, morti 4 dei 6 membri dell'aereo cisterna schiantatosi in Iraq

ROMA, 13 MAR - Quattro dei sei membri dell'equipaggio sono morti nello schianto di un aereo cisterna in Iraq: lo afferma il Comando Centrale degli Stati Uniti, riporta Sky News. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. L'ultimo aggiornamento sull'incidente ribadisce che la perdita del velivolo "non è stata causata da fuoco ostile o fuoco amico". Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti.

