'Usa minacciano nuove sanzioni alla Cpi se non si impegna a non perseguire Trump'

WASHINGTON, 10 DIC - L'amministrazione Trump vuole che la Corte penale internazionale (Cpi) modifichi il suo documento fondativo per garantire che non indaghi sul presidente repubblicano e sui suoi alti funzionari, minacciando altrimenti nuove sanzioni contro la corte: lo scrive la Reuters citando un dirigente del governo Usa. Se la corte non darà seguito a questa richiesta e ad altre due - interrompere le indagini sui leader israeliani per la guerra di Gaza e porre formalmente fine a una precedente indagine sui militari Usa per le loro azioni in Afghanistan - Washington potrebbe penalizzare ulteriori funzionari della Cpi e sanzionare la corte stessa.