Italia e Estero

Usa, media: il comandante del Border Patrol rimosso dal suo incarico

AA

NEW YORK, 26 GEN - Gregory Bovino è stato rimosso dal suo incarico di comandante del Border Patrol. Lo riporta The Atlantic citando alcune fonti, secondo le quali Bovino - al momento a Minneapolis - tornerà al suo precedente incarico a El Centro, in California, e andrà in pensione a breve. La rimozione di Bovino, aggiunge The Atlantic, segnala che l'amministrazione Trump sta rivalutando le sue tattiche dopo la morte di Alex Pretti. Il controverso comandante degli agenti anti-immigrazione è stato sommerso dalle critiche nel fine settimana per aver dichiarato che il Secondo Emendamento non si applicava a Pretti. Sempre secondo The Atlantic, la ministra della Sicurezza nazionale americana Kristi Noem e il suo consigliere Corey Lewandowski rischino il posto dopo l'incidente a Minneapolis.

