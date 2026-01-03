Usa, l'operazione in Venezuela battezzata 'Absolute Resolve'

WASHINGTON, 03 GEN - Il generale Dan Caine, capo dello stato maggiore congiunto Usa, ha detto che la missione militare in Venezuela è stata lanciata su richiesta del dipartimento di giustizia e ha rivelato che l'operazione è stata denominata "absolute resolve", ossia risolutezza assoluta. Caine ha detto che un altro gruppo di elicotteri è stato chiamato per estrarre Maduro e sua moglie, e ha dovuto affrontare il fuoco nemico lungo il percorso. Ha spiegato che l'intera operazione è durata circa due ore e 20 minuti. Il generale ha riferito che gli aerei da guerra statunitensi hanno smantellato le difese aeree venezuelane in modo che gli elicotteri militari americani potessero entrare a Caracas. "Uno dei nostri velivoli è stato colpito, ma è rimasto in grado di volare", ha detto. Caine ha aggiunto che il membro dell'equipaggio più giovane aveva 20 anni, il più anziano 49, e la forza militare era seguita da una "forza di estrazione" incaricata di recuperare Maduro.