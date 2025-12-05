'Usa, l'Europa prenda il controllo della Nato entro 2027'

WASHINGTON, 05 DIC - Gli Stati Uniti vogliono che l'Europa assuma il controllo della maggior parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato- dall'intelligence ai missili - entro il 2027. Lo hanno riferito fonti informate alla Reuters che in esclusiva sul sito riporta la notizia citando alti funzionari del Pentagono. Il messaggio è stato trasmesso durante una riunione questa settimana a Washington tra il personale del Pentagono che supervisiona la politica della Nato e diverse delegazioni europee.