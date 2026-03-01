Giornale di Brescia
Usa, 'la portaerei Lincoln non è stata nemmeno sfiorata'

NEW YORK, 01 MAR - La portaerei Lincoln "non è stata colpita. I missili lanciati non l'hanno neanche sfiorata. Continua a operare a sostegno della campagna per difendere gli americani". Lo afferma l'Us Central Command rispondendo al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane che ha dichiarato di aver attaccato la portaerei americana Uss Abraham Lincoln nel Golfo.

NEW YORK

