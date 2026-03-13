Giornale di Brescia
Usa, indagine su 60 economie per le pratiche di lavoro forzato

WASHINGTON, 12 MAR - L'amministrazione del presidente Usa Donald Trump ha avviato la sua seconda indagine tariffaria in altrettanti giorni, parte del piano di ricostruzione della politica commerciale basata sui dazi e annullata di recente dalla Corte Suprema. L'ufficio del Rappresentante per il Commercio Jamieson Greer ha avviato l'iniziativa, ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974, per far luce sulle "pratiche di lavoro forzato" in 60 economie. Unione europea, Cina, Giappone, Corea del Sud, Canada, Messico, India, Taiwan e Regno Unito sono i soggetti esplicitamente citati dall'inchiesta. Nell'elenco compare anche a sorpresa la Russia.

WASHINGTON

