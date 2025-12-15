Giornale di Brescia
Usa, in bozza accordo garanzie sicurezza molto forti per Kiev

WASHINGTON, 15 DIC - La bozza di accordo sull'Ucraina include "garanzie di sicurezza molto forti" a livello Nato e "crediamo che i russi accetteranno le garanzie di sicurezza per Kiev nell'accordo finale": lo hanno riferito alti dirigenti Usa in una call cui ha partecipato anche l'ANSA in merito ai colloqui di Berlino sull'Ucraina. I documenti sulle garanzie di sicurezza hanno fatto molti progressi, ha detto una delle fonti, evocando garanzie simili all'articolo 5 della Nato.

