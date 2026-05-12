Usa, 'Golden Dome' di Trump potrebbe costare 1.200 miliardi in 20 anni

WASHINGTON, 12 MAG - Lo scudo missilistico "Golden Dome" di Trump potrebbe costare 1.200 miliardi di dollari in 20 anni: è l'ultima stima del Budget Office del Congresso pubblicata oggi in cui suggerisce una cifra ben più consistente rispetto ai 175 miliardi iniziali indicati nel 2025 per il piano del tycoon di dispiegamento di armi nello spazio, denominato programma di difesa missilistica "Golden Dome for America". Il sistema, ispirato all'"Iron Dome" israeliano, vuole intercettare i missili in tutte le fasi di attacco. Il Congresso ha stanziato 24 miliardi per l'iniziativa e Trump vuole sia operativo prima della scadenza del mandato, a gennaio 2029.