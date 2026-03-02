Usa, 'gli americani lascino subito 15 Paesi del Medio Oriente'

WASHINGTON, 02 MAR - Gli Usa esortano i cittadini americani a lasciare "immediatamente" una quindicina di Paesi mediorientali a causa degli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Nel dettaglio, si tratta di Bahrein, Egitto, Iran, Iraq, Israele, dei territori di Cisgiordania e Gaza, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen.