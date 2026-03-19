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Usa, 'distrutto impianto di missili balistici iraniano a Karaj'

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WASHINGTON, 19 MAR - Il Comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto l'impianto di missili superficie-superficie a Karaj, a nord-ovest di Teheran. Lo stabilimento veniva utilizzato per "assemblare missili balistici che minacciavano gli americani, i Paesi vicini e il traffico marittimo commerciale", riferisce il Centcom in un post sui social.

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