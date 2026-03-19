Usa, 'distrutto impianto di missili balistici iraniano a Karaj'
AA
WASHINGTON, 19 MAR - Il Comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto l'impianto di missili superficie-superficie a Karaj, a nord-ovest di Teheran. Lo stabilimento veniva utilizzato per "assemblare missili balistici che minacciavano gli americani, i Paesi vicini e il traffico marittimo commerciale", riferisce il Centcom in un post sui social.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti