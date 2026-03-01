Giornale di Brescia
Usa, distrutto il quartier generale delle Guardie Rivoluzionarie

NEW YORK, 01 MAR - "Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha ucciso più di 1.000 americani negli ultimi 47 anni. Ieri nell'attacco su larga scala abbiamo tagliato la testa del serpente. Non hanno più un quartier generale". Lo afferma il Us Centcom. Il Pentagono ha reso noto che nell'attacco all'Iran sono stati usati F-22 e F-35 e sono stati colpiti più di mille target. Nell'operazione sono stati usati anche i bombardieri B-2 con bombe da più 900 chilogrammi per colpire gli impianti di missili balistici.

NEW YORK

