Usa, 'distrutta barca dei narcos nel Pacifico orientale, due morti'

WASHINGTON, 23 GEN - Il Comando Sud degli Stati Uniti ha annunciato su X di aver effettuato un attacco contro una presunta imbarcazione di narcotraffico nel Pacifico orientale, uccidendo due persone. "L'intelligence ha confermato che l'imbarcazione stava navigando lungo rotte note per il traffico di droga nel Pacifico orientale ed era coinvolta in operazioni di narcotraffico. Due narcotrafficanti sono rimasti uccisi e uno è sopravvissuto all'attacco", ha dichiarato l'esercito in un post.

