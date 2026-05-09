Usa, Dipartimento di Stato conferma l'incontro tra Rubio e premier del Qatar

WASHINGTON, 09 MAG - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato di aver avuto sabato l'incontro con il premier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, rimarcando il ruolo dello Stato del Golfo come primario intermediario per Washington, in attesa della risposta di Teheran alla proposta di pace del presidente Donald Trump. Rubio, nei colloqui anticipati da Axios, ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar "su una serie di questioni", ha riferito una dichiarazione del portavoce Tommy Pigott, secondo cui le due parti hanno inoltre discusso "del sostegno degli Stati Uniti alla difesa del Qatar, nonché dell'importanza di un continuo e stretto coordinamento per scoraggiare le minacce e promuovere la stabilità e la sicurezza in tutto il Medio Oriente".