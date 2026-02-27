Usa designano l'Iran 'Stato che pratica detenzioni illegittime'

WASHINGTON, 27 FEB - Marco Rubio ha designato l'Iran "Stato che pratica detenzioni illegittime". "Il regime iraniano deve smettere di prendere ostaggi e rilasciare tutti gli americani ingiustamente detenuti, passi che potrebbero porre fine a questa designazione e alle azioni associate", ha detto il segretario di Stato americano in una nota.