Usa condannano il lancio di missile russo Oreshnik in Ucraina

WASHINGTON, 12 GEN - Gli Usa hanno condannato l'uso da parte di Mosca di un missile balistico Oreshnik a capacità nucleare in Ucraina, durante una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. L'impiego, avvenuto la scorsa settimana, del missile a medio raggio — che non trasportava una testata nucleare — "costituisce un'ulteriore escalation pericolosa e inspiegabile di questa guerra, proprio mentre gli Stati Uniti stanno lavorando con urgenza insieme a Kiev, ad altri partner e a Mosca per porre fine al conflitto attraverso una soluzione negoziata", ha dichiarato al Consiglio di Sicurezza la vice ambasciatrice Usa all'Onu, Tammy Bruce.

