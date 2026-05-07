Usa, 'con Santa Sede relazioni solide, impegno comune per la pace'

(ANSA-AFP) - CITTA DEL VATICANO, 07 MAG - L'udienza tra il Papa e il segretario di Stato Usa Marco Rubio è durato circa 45 minuti, spiega una fonte del Dipartimento di Stato Usa. L'incontro ha sottolineato "la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana", sostiene poi il Dipartimento di Stato in una nota. (ANSA-AFP).