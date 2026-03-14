Usa, colpiti oltre 90 obiettivi militari iraniani sull'isola di Kharg

ROMA, 14 MAR - "Ieri sera, le forze statunitensi hanno condotto un attacco di precisione su vasta scala sull'isola di Kharg, in Iran. L'attacco ha distrutto depositi di mine navali, bunker per missili e numerosi altri siti militari. Le forze statunitensi hanno colpito con successo oltre 90 obiettivi militari iraniani sull'isola di Kharg, preservando al contempo le infrastrutture petrolifere". Lo rende noto su X il Comando Centrale militare Usa (Centcom).