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Usa, colpiti oltre 90 obiettivi militari iraniani sull'isola di Kharg

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ROMA, 14 MAR - "Ieri sera, le forze statunitensi hanno condotto un attacco di precisione su vasta scala sull'isola di Kharg, in Iran. L'attacco ha distrutto depositi di mine navali, bunker per missili e numerosi altri siti militari. Le forze statunitensi hanno colpito con successo oltre 90 obiettivi militari iraniani sull'isola di Kharg, preservando al contempo le infrastrutture petrolifere". Lo rende noto su X il Comando Centrale militare Usa (Centcom).

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