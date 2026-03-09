Giornale di Brescia
Usa, 'colpiti oltre 5.000 obiettivi iraniani'

WASHINGTON, 09 MAR - Gli Stati Uniti hanno colpito più di 5.000 obiettivi durante i primi 10 giorni di guerra contro l'Iran. Tra gli obiettivi centrati figurano più di 50 navi iraniane, ha riferito il Comando Centrale militare Usa (Centcom), a capo delle forze americane nella regione. Tra gli altri target, ha spiegato una nota, ci sono sistemi di difesa aerea, siti di missili balistici, produzione di missili e droni, e comunicazioni militari.

WASHINGTON

