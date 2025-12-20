Giornale di Brescia
Usa, colpiti 70 obiettivi dell'Isis negli attacchi in Siria

WASHINGTON, 19 DIC - Il Comando centrale americano, Centcom, ha annunciato di aver colpito oltre 70 obiettivi negli attacchi contro l'Isis in Siria. "Le forze americane hanno colpito più di 70 obiettivi in ;;diverse località della Siria centrale con aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e artiglieria. Anche le Forze Armate giordane hanno fornito supporto con jet da combattimento", si legge in un post su X dell'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom. "Continueremo a dare la caccia senza sosta ai terroristi che cercano di nuocere agli americani e ai nostri partner nella regione", si sottolinea.

WASHINGTON

