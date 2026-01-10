Usa, cittadini americani lascino subito il Venezuela

ROMA, 10 GEN - Il dipartimento di Stato americano ha esortato i cittadini Usa in Venezuela a lasciare il Paese "immediatamente". "La situazione della sicurezza rimane instabile", ha dichiarato il dipartimento, una settimana dopo la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro. "Ora che i voli internazionali sono ripresi, i cittadini Usa dovrebbero lasciare il Paese immediatamente", si legge nell'avviso, che mette in guardia contro le milizie armate chiamate "colectivos" che perquisiscono le auto alla ricerca di americani o di prove di sostegno agli Usa.