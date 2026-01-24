Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Usa chiedono a Italia di essere membro fondatore forza sicurezza a Gaza'

AA

ROMA, 24 GEN - Gli Usa hanno chiesto all'Italia di aderire alla Forza Internazionale di Stabilizzazione per Gaza come membro fondatore. Lo riferisce Bloomberg citando fonti informate. L'offerta è stata presentata alla premier Giorgia Meloni e alla Farnesina questa settimana, affermano fonti, spiegando che la decisione spetta ora a Meloni e che non è stata ancora presa. In base alla proposta l'Italia non contribuirebbe con truppe. Sarebbe invece sufficiente un impegno ad addestrare la futura forza di polizia di Gaza, con il contributo dell'Italia derivante dalla sua influenza politica su stati arabi, Israele e palestinesi, secondo le fonti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario