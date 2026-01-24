'Usa chiedono a Italia di essere membro fondatore forza sicurezza a Gaza'

ROMA, 24 GEN - Gli Usa hanno chiesto all'Italia di aderire alla Forza Internazionale di Stabilizzazione per Gaza come membro fondatore. Lo riferisce Bloomberg citando fonti informate. L'offerta è stata presentata alla premier Giorgia Meloni e alla Farnesina questa settimana, affermano fonti, spiegando che la decisione spetta ora a Meloni e che non è stata ancora presa. In base alla proposta l'Italia non contribuirebbe con truppe. Sarebbe invece sufficiente un impegno ad addestrare la futura forza di polizia di Gaza, con il contributo dell'Italia derivante dalla sua influenza politica su stati arabi, Israele e palestinesi, secondo le fonti.