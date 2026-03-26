Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Usa, 'bene il voto sui dazi al Parlamento Europeo, garantisce la stabilità'

AA

BRUXELLES, 26 MAR - "La Missione diplomatica degli Stati Uniti presso l'Ue accoglie con favore il voto odierno del Parlamento Europeo volto ad attuare gli impegni tariffari dell'Ue previsti dall'Accordo quadro sul commercio con gli Stati Uniti". Lo si legge in una nota. "Il successo di questo voto garantisce la stabilità e la prevedibilità richieste dalle parti interessate americane ed europee, favorendo la crescita economica e la competitività di entrambe le nostre economie: auspichiamo una rapida conclusione delle discussioni tra i negoziatori dell'Ue per finalizzare questa importante pietra miliare nelle nostre relazioni commerciali", si legge.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario