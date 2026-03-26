Usa, 'bene il voto sui dazi al Parlamento Europeo, garantisce la stabilità'
BRUXELLES, 26 MAR - "La Missione diplomatica degli Stati Uniti presso l'Ue accoglie con favore il voto odierno del Parlamento Europeo volto ad attuare gli impegni tariffari dell'Ue previsti dall'Accordo quadro sul commercio con gli Stati Uniti". Lo si legge in una nota. "Il successo di questo voto garantisce la stabilità e la prevedibilità richieste dalle parti interessate americane ed europee, favorendo la crescita economica e la competitività di entrambe le nostre economie: auspichiamo una rapida conclusione delle discussioni tra i negoziatori dell'Ue per finalizzare questa importante pietra miliare nelle nostre relazioni commerciali", si legge.
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