Usa autorizzano personale non essenziale dell'ambasciata in Israele a partire

ROMA, 27 FEB - Gli Stati Uniti hanno autorizzato il personale non essenziale della propria ambasciata a Gerusalemme a lasciare il Paese, sullo sfondo di un possibile attacco americano contro l'Iran. Lo riferisce il New York Times. In una e-mail inviata venerdì mattina ai dipendenti della sede diplomatica, l'ambasciatore Mike Huckabee li ha avvertiti che se volevano lasciare Israele, "avrebbero dovuto farlo OGGI".

Argomenti
ROMA

