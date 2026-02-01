Giornale di Brescia
'Usa all'Iran, pronti a un incontro e a negoziare un accordo'

NEW YORK, 01 FEB - Gli Stati Uniti hanno detto all'Iran "tramite canali multipli" di essere pronti a un incontro per negoziare un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. La Turchia, l'Egitto e il Qatar stanno lavorando a un incontro fra l'inviato Steve Witkoff e alti funzionari iraniani ad Ankara alla fine della prossima settimana. Un funzionario della Casa Bianca ha ribadito che Trump non ha ancora preso una soluzione definitiva sull'Iran e resta aperto a una soluzione diplomatica.

