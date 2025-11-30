Usa, allerta neve e temperature gelide per 50 milioni di persone

WASHINGTON, 29 NOV - Oltre 50 milioni di persone negli Stati Uniti, dalle Montagne Rocciose al nord-est, sono minacciate da un'allerta meteo con il rischio di temperature rigide, forti nevicate e rischi per chi deve mettersi alla guida. Lo riporta Nbc news. Secondo il National Weather Service americano, la neve continuerà a cadere copiosamente nella regione dei Grandi Laghi, con raffiche di vento forte e rischi di blackout. Oltre 2.200 voli domestici sono in ritardo e più di 50 cancellati.