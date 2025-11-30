Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Usa, allerta neve e temperature gelide per 50 milioni di persone

AA

WASHINGTON, 29 NOV - Oltre 50 milioni di persone negli Stati Uniti, dalle Montagne Rocciose al nord-est, sono minacciate da un'allerta meteo con il rischio di temperature rigide, forti nevicate e rischi per chi deve mettersi alla guida. Lo riporta Nbc news. Secondo il National Weather Service americano, la neve continuerà a cadere copiosamente nella regione dei Grandi Laghi, con raffiche di vento forte e rischi di blackout. Oltre 2.200 voli domestici sono in ritardo e più di 50 cancellati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario