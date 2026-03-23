Usa, 'all'aeroporto LaGuardia alcune carenze di controllori del traffico'

WASHINGTON, 23 MAR - L'aeroporto LaGuardia di New York è "ben dotato di personale", ma deve ancora affrontare alcune "carenze" di controllori del traffico aereo. Il segretario ai Trasporti americano Sean Duffy, in una conferenza stampa sull'incidente tra domenica e lunedì costato la vita a pilota e copilota, ha lanciato un appello all'unità, rimarcando che "quando si verificano incidenti di questo tipo, la politica passa in secondo piano e le persone si stringono insieme". Alla domanda sul nodo del personale, Duffy ha replicato che lo scalo ha un obiettivo di 37 controllori, di cui 33 già certificati e altri sei attualmente in fase di addestramento.