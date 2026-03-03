Giornale di Brescia
Usa, 'abbiamo distrutto i centri di comando dei pasdaran'

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 03 MAR - Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato di aver distrutto i posti di comando delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, nonché le basi di difesa aerea e di lancio di missili iraniani, durante la guerra in Medio Oriente scoppiata nel fine settimana. "Le forze statunitensi hanno distrutto le strutture di comando e controllo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, le capacità di difesa aerea iraniane, le basi di lancio di missili e droni e gli aeroporti militari durante operazioni prolungate", ha scritto il Comando Centrale degli Stati Uniti in un post su X. (ANSA-AFP).

