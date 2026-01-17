Usa a Teheran, 'non scherzate con Trump, tutte le opzioni sul tavolo'

ROMA, 17 GEN - "Abbiamo ricevuto notizie secondo cui la Repubblica Islamica starebbe preparando opzioni per colpire le basi americane. Come ha ripetutamente sottolineato il presidente Trump, tutte le opzioni restano sul tavolo e, se il regime della Repubblica Islamica attaccasse le risorse americane, la Repubblica Islamica 'si troverebbe ad affrontare una forza molto, molto potente'. Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: non scherzate con il presidente Trump". E' quanto si legge nell'account X del Dipartimento di Stato Usa in lingua farsi.