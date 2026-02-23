Uruguay verso la cannabis legale anche per turisti e stranieri

Giornale di Brescia
MONTEVIDEO, 23 FEB - L'Uruguay sta valutando un meccanismo per consentire la vendita di marijuana legale anche a turisti, studenti e lavoratori stranieri non residenti. La cannabis è regolamentata dal 2017 e può essere acquistata attraverso tre canali: la coltivazione domestica per uso personale, l'adesione ai club cannabici oppure l'acquisto in farmacia, previa iscrizione a un apposito registro. L'Istituto per la Regolamentazione e il Controllo della Cannabis, l'Ircca, esamina ora una revisione dei requisiti -rende noto Infobae - con l'obiettivo di ampliare la platea dei potenziali acquirenti ed evitare che i visitatori stranieri finiscano per rivolgersi al mercato illegale. Secondo i dati ufficiali, oltre 85 mila persone sono registrate per l'acquisto di cannabis nelle 57 farmacie abilitate. Nel 2025 le vendite hanno raggiunto i 4.290 chili, in aumento rispetto ai 3.207 del 2024 e ai 3.254 del 2023. Di fronte alla crescita della domanda, l'Ircca ha assegnato quattro nuove licenze a imprese in fase di insediamento, che si affiancheranno alle tre aziende già operative nella produzione destinata al circuito regolamentato.

