Uruguay: emergenza carceri, è record di detenuti in America Latina

MONTEVIDEO, 12 FEB - L'Uruguay affronta una crisi carceraria senza precedenti, con il tasso di detenzione più alto di tutta l'America Latina: 477 detenuti ogni 100.000 abitanti. Il dato pone il Paese sudamericano davanti a nazioni note per problemi di sicurezza come El Salvador (nella sua fase pre-Bukele) o il Brasile. Il governo ha annunciato un piano di riforma urgente per il sistema penitenziario, che soffre di un sovraffollamento cronico e condizioni di vita spesso disumane. La strategia punta non solo a migliorare le infrastrutture esistenti, ma anche a rivedere le politiche penali che hanno portato a un aumento esponenziale della popolazione carceraria negli ultimi anni, spesso legata a reati minori o di droga. Le autorità ammettono che l'attuale approccio punitivo non sta riducendo la criminalità e rischia di trasformare le prigioni in scuole di delinquenza. La riforma mira a introdurre misure alternative alla detenzione e percorsi di riabilitazione più efficaci per spezzare il ciclo della recidiva.

Argomenti
UruguayMONTEVIDEO

