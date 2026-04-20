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Urto tra due treni, circolazione ferroviaria sospesa tra Milano e Genova

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PAVIA, 20 APR - Un urto tra un treno merci e un treno della linea S13 avvenuto questa mattina tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia) ha provocato pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria che è stata sospesa lungo la linea Milano-Genova. Rfi spiega che c'è stato "un leggero contatto" tra il regionale che procedeva a 30 km/h in uscita dalla stazione e il treno merci in sosta. Nessuna conseguenza per i passeggeri del treno né per il personale Trenord. L'incidente è avvenuto alle 8.20 e ha provocato cancellazioni e ritardi sino a 200 minuti, con problemi sia per i treni regionali di Trenord che per i convogli a lunga percorrenza di Trenitalia. E' stato attivato un servizio di autobus sostitutivo tra le stazioni di Pavia e Certosa.

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