Urso, 'l'Europa deve fare da sé, ma non si isoli'

BRUXELLES, 08 DIC - "L'Europa deve far da sé ed è in condizione di farlo. Se rialza la testa, se ragiona. L'Europa deve fare la sua parte, pensando alle sue imprese, ai suoi lavoratori, ai suoi cittadini" e "non deve isolarsi nei confronti di altri Paesi del sud del mondo che possono condividere questa strategia di sviluppo e di crescita". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a margine del Consiglio Ue Competitività. "Credo che l'Europa debba indirizzarsi anch'essa verso l'autonomia strategica" restando "ben consapevole che gli Stati Uniti sono e restano il nostro principale alleato", ha aggiunto.